Roma, Matic lavora per Mourinho: allenamento in vista del raduno (Di domenica 26 giugno 2022) Roma - "P er venire a Roma serve la mentalità giusta e lui ha dimostrato sempre di averla" , parola di Francesco Totti . Ci ha pensato l'ex bandiera giallorossa a promuovere Matic , acquisto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022)- "P er venire aserve la mentalità giusta e lui ha dimostrato sempre di averla" , parola di Francesco Totti . Ci ha pensato l'ex bandiera giallorossa a promuovere, acquisto ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Roma, #Matic lavora per Mourinho: allenamento in vista del raduno: L'ex United non perde tempo e si allena duramen… - forzaroma : VIDEO - Quanta voglia di #ASRoma per #Matic: allenamento con la maglia giallorossa - damianosneider1 : @FlavioMTassotti diawara verso l'herta Berlino, santon via a zero, Florenzi riscattato dal Milan, via Villar, Carle… - so_matic : RT @zingaromarcelbs: quest'ultimo assunse a se il fascicolo e dopo averlo tenuto un mese nel cassetto lo inviò alla corte di cassazione a R… - so_matic : RT @cris_cersei: Amica che lavora in un bar in una piazza di Roma. 3 morti improvvise in piazza (colleghi di altri locali) negli ultimi 2 m… -