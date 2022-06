Roma, il Valencia spara alto per Gonzalo Guedes: ballano 20 milioni (Di domenica 26 giugno 2022) La Roma ha offerto 20 milioni al Valencia per Gonzalo Guedes, ma gli spagnoli rilanciano e chiedono il doppio per il portoghese Mourinho e Tiago Pinto hanno individuato in Gonzalo Guedes come rinforzo per l’attacco della Roma. Come riportato da Superdeporte, i giallorossi hanno pronti 20 milioni per l’attaccante portoghese del Valencia, ma gli spagnoli chiedono il doppio. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, la Roma non ha intenzione di mollare facilmente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Laha offerto 20alper, ma gli spagnoli rilanciano e chiedono il doppio per il portoghese Mourinho e Tiago Pinto hanno individuato income rinforzo per l’attacco della. Come riportato da Superdeporte, i giallorossi hanno pronti 20per l’attaccante portoghese del, ma gli spagnoli chiedono il doppio. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, lanon ha intenzione di mollare facilmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Contatti in corso tra #Roma e #ValenciaCF con la regia di Jorge Mendes. Obiettivo Goncalo Guedes ???? per Jose M… - AlfredoPedulla : #Guedes piace molto alla #Roma, come già raccontato. E il #Valencia non può trattenerlo contro la sua volontà. Chia… - calciomercatoit : ?? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il mercato della #Roma si concentra sulla ricerca di un centrocampista. Piace #Guedes del Valencia, ma servono 40 milion… - PSGRelay : RT @romaforever_it: Calciomercato Roma, dalla Spagna: ottimismo per Guedes -