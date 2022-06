Rivalità anni Novanta: Ford Puma vs Opel Tigra (Di domenica 26 giugno 2022) Due auto erano in forte Rivalità negli anni 90, la Ford Puma e la Opel Tigra. Vediamo perché. Quando è nata la Rivalità tra Puma e Tigra? Entrambe nate negli anni 90, simili in molti aspetti, eppure una ebbe un successo travolgente e l’altra no. Ma ripercorriamo dall’inizio la loro carriera e insieme la loro Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Due auto erano in fortenegli90, lae la. Vediamo perché. Quando è nata latra? Entrambe nate negli90, simili in molti aspetti, eppure una ebbe un successo travolgente e l’altra no. Ma ripercorriamo dall’inizio la loro carriera e insieme la loro

Pubblicità

pseudo_dionigi : @ilragazzotopo Oggi bella gara però, mancano le rivalità infatti non seguo un mondiale per intero da 10 anni - 13costasimone : @SCPModalidades contro @SLBenfica è la rivalità più sentita del futsal europeo. Ed in questi anni ha sempre un solo… - fumoealibi : coinvolgere persone che non c’entrano nulla, se non essere in una posizione a cui voi ambite da anni. insultare noi… - EiiR70 : RT @Kat82131855: Comunque avete rotto ancora che cercate di metterli contro creando una rivalità che non esiste ancora che sminuite L Io v… - opsxyou : RT @Kat82131855: Comunque avete rotto ancora che cercate di metterli contro creando una rivalità che non esiste ancora che sminuite L Io v… -