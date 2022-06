Risultati ballottaggio, da Verona a Catanzaro: spoglio in diretta. I nuovi sindaci (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza ballottaggi elezioni comunali 2022: alle 19 è del 29,44% Roma, 26 giugno 2022 - Sono più di 2 milioni gli italiani che oggi sono stati chiamati alle urne per i ballottaggi delle elezioni ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza ballottaggi elezioni comunali 2022: alle 19 è del 29,44% Roma, 26 giugno 2022 - Sono più di 2 milioni gli italiani che oggi sono stati chiamati alle urne per i ballottaggi delle elezioni ...

Pubblicità

SkyTG24 : #26giugno #Ballottaggi: chiusi i seggi. Segui in diretta tutti i risultati ?? - infoitinterno : Parma, i risultati del ballottaggio: lo spoglio in diretta - infoitinterno : Ballottaggio a Verona, Jesolo, Thiene e Feltre 2022: i risultati in diretta - infoitinterno : Ballottaggio Barletta 2022, chi ha vinto? I risultati in diretta live - IdeawebTV : ELEZIONI – BALLOTTAGGIO SAVIGLIANO: SEGUI I RISULTATI IN DIRETTA -