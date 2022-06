Risultati ballottaggio Ardea 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Zito e Cremonini? I risultati in tempo reale con proiezioni, percentuali e tutti i dati in diretta dai seggi (Di domenica 26 giugno 2022) risultati ballottaggio Ardea 2022, tra poco sapremo chi l’avrà spuntata tra Lucio Zito e Fabrizio Cremonini. I due candidati erano stati tra quelli più votati al primo turno dello scorso 12 giugno e ora uno di loro sarà nominato nuovo Sindaco di Ardea. Affluenza definitiva ballottaggio 26 giugno 2022 Ardea Intanto vediamo come è andata sul fronte dell’affluenza. Ad Ardea, per questo secondo turno delle Amministrative valide per il rinnovo del Consiglio Comunale, hanno votato .000 persone (Maschi: .000, Femmine: .000). La percentuale dei votanti è stata del -%. Come si elegge il Sindaco Per essere eletto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022), tra poco sapremo chi l’avrà spuntata tra Lucioe Fabrizio. I due candierano stati tra quelli più votati al primo turno dello scorso 12 giugno e ora uno di loro sarà nominatodi. Affluenza definitiva26 giugnoIntanto vediamo come è andata sul fronte dell’affluenza. Ad, per questo secondo turno delle Amministrative valide per il rinnovo del Consiglio Comunale, hanno votato .000 persone (Maschi: .000, Femmine: .000). La percentuale dei votanti è stata del -%. Come si elegge ilPer essere eletto ...

Pubblicità

CorriereCitta : Risultati #ballottaggio Guidonia 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Lombardo e Masini? I risultati in tempo reale con… - CorriereCitta : Risultati ballottaggio Ardea 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Zito e Cremonini? I risultati in tempo reale con proi… - CorriereCitta : Risultati #ballottaggio Cerveteri 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Gubetti e Moscherini? I risultati in tempo reale… - CorriereCitta : Risultati #ballottaggio Ciampino 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Ballico e Colella? I risultati in tempo reale con… - CorriereCitta : Risultati #ballottaggio Sabaudia 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Lucci e Mosca? I risultati in tempo reale con pro… -