Rinnovo Maldini | quasi tutto pronto | prevista per domani la firma

Paolo Maldini è pronto a firmare il Rinnovo di contratto con il Milan: domani previsto l'incontro per la firma Mancano pochi giorni alla scadenza del contratto tra il Milan e Maldini. Nessuna paura per i tifosi rossoneri perché la bandiera del Diavolo è pronto a firmare il suo contratto nella giornata di domani dopo aver festeggiato il compleanno a Ibiza con la famiglia. tutto pronto per quanto riguarda il contratto con un triennale o un biennale con opzione per il terzo. Mancano da capire le strategie e il budget di mercato che Maldini avrà a disposizione per la campagna acquisti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

