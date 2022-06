Ricordate Mary Segneri del GF 5? Oggi è magrissima ed’è una famosa conduttrice (Di domenica 26 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice Mary Segneri è effettuato un cambiamento davvero pazzesco fisicamente, perdendo moltissimi chili. Ecco come ci è riuscita. Un personaggio televisivo che il pubblico ormai conosce da tempo Mary Segneri. Quest’ultima negli ultimi anni l’abbiamo vista infatti come presenza nel programma I Fatti Vostri, ma in realtà per chi non lo sapesse nel suo Leggi su youmovies (Di domenica 26 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Laè effettuato un cambiamento davvero pazzesco fisicamente, perdendo moltissimi chili. Ecco come ci è riuscita. Un personaggio televisivo che il pubblico ormai conosce da tempo. Quest’ultima negli ultimi anni l’abbiamo vista infatti come presenza nel programma I Fatti Vostri, ma in realtà per chi non lo sapesse nel suo

Pubblicità

video_virali : Ricordate Mary Patti di Non è la rai? Lontana dalla tv ha trovato la sua strada #gossip Leggi ora??… - mary_el83 : RT @nounivetipls: Ciao scusate non so se vi ricordate, sono quello che parla principalmente di pesto, se avete voglia di ritwittare il mio… - chiar4allegro : RT @mamarti_: Ma vi ricordate quando Giulia voleva restare in casetta tanto aveva la danza, l'amore e la Mary e quindi le bastava così? Sem… - mamarti_ : Ma vi ricordate quando Giulia voleva restare in casetta tanto aveva la danza, l'amore e la Mary e quindi le bastava… - __Mary_27_ : ma vi ricordate quando 'la smetti di chiamarmi Luigino?' E poi al 'Gigino' fece questa faccia ... MA FINO A CHE PU… -