Riconoscete questo musetto imbronciato nella foto? Oggi è una star del cinema: ecco chi (Di domenica 26 giugno 2022) In questo scatto dai toni bluastri è un bambino pensoso con i capelli neri e arruffati. Oggi, invece, è uno degli attori più ambiti del cinema. Riuscite a capire di chi stiamo parlando? L’attore, doppiatore e produttore romano nasce nella capitale il 24 agosto 1969. La sua carriera inizia a teatro, come molti grandi artisti. Dopo Pugili, B.B.K. Baby Bounty Killer e Il principe di Homburg, partecipa ad altre diverse pellicole per il grande schermo, fra cui anche in La carbonara di Luigi Magni. Il grande successo, però, sarà raggiunto l’anno successivo con L'ultimo bacio, per la regia di Gabriele Muccino. Nonostante , poi, nell’ambiente cinematografico già fosse un nome arcinoto, è possibile sostenere che sia diventato tra i più celebri attori nostrani grazie a Gino Bartali - L'intramontabile. Avete ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022) Inscatto dai toni bluastri è un bambino pensoso con i capelli neri e arruffati., invece, è uno degli attori più ambiti del. Riuscite a capire di chi stiamo parlando? L’attore, doppiatore e produttore romano nascecapitale il 24 agosto 1969. La sua carriera inizia a teatro, come molti grandi artisti. Dopo Pugili, B.B.K. Baby Bounty Killer e Il principe di Homburg, partecipa ad altre diverse pellicole per il grande schermo, fra cui anche in La carbonara di Luigi Magni. Il grande successo, però, sarà raggiunto l’anno successivo con L'ultimo bacio, per la regia di Gabriele Muccino. Nonostante , poi, nell’ambientetografico già fosse un nome arcinoto, è possibile sostenere che sia diventato tra i più celebri attori nostrani grazie a Gino Bartali - L'intramontabile. Avete ...

Pubblicità

twicepawp : sono sempre alyssa interagite con questo tweet se mi riconoscete anche col dn nuovo - ilgiornale : 'Lo riconoscete questo signore accanto a me?', Dino Giarrusso riprende a sopresa Carlo Calenda, svelando in tv il l… - doctorhoover : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto in diretta con sorpresa, @DinoGiarrusso: 'Lo riconoscete questo signore accanto a me? A lui posso rivel… - La7tv : #lariachetira Siparietto in diretta con sorpresa, @DinoGiarrusso: 'Lo riconoscete questo signore accanto a me? A lu… - SciScribbler : Tecnologia 'nuova': «Non è collaudata, serve il #principiodiprecauzioneh!» Tecnologia 'vecchia': «È obsoletah, il… -