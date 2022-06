Recensione Neko Secret Room | “Che cosa sto facendo con la mia vita?”

Leggi su tuttotek

(Di domenica 26 giugno 2022) Scopriamo insieme, in questadi, il perché questo titolo è uno dei pochi (o forse no…) che dovete decisamente ere del catalogo di Nintendo Switch Videogiocare è qualche, in modo variabile da persona a persona, ha accompagnato ladi quasi tutti coloro che seguono le nostre pagine. Ci sono stati videogiochi che hanno cambiato la nostra visione della realtà, ponendo interrogativi forti e importanti, altri che semplicemente ci hanno divertiti per qualche ora, altri che ci hanno posto delle sfide più o meno soddisfacenti da superare. In alcuni casi, invece, è capitato di ritrovarsi davanti a titoli insufficienti, per i più svariati motivi. E in rarissimi e spiacevoli momenti, ci è capitato di pensare “mamma mia, ma questo è il ...