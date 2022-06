Real Madrid, l'agente di Mariano Diaz: 'Vuole lasciare il club da tre anni' (Di domenica 26 giugno 2022) L'agente di Mariano Diaz, David Aranda, è intervenuto su Bernabeu Digital per commentare il possibile addio del suo assistito al... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) L'di, David Aranda, è intervenuto su Bernabeu Digital per commentare il possibile addio del suo assistito al...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - Alfonsocavali13 : @PieroSerra @TolliVincenzo l'unico rammarico di Higuaín e di aver lasciato il Real Madrid per andare in una squadra… - RealCosimino_ : @RwondoNaples @TutelaMagliaNA siamo il real madrid da quando?? -