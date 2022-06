Pubblicità

Ck12 Giornale

Ma in generale, oltre alla sensazione di freddo anche in estate, si potrebbero riscontrare undella voce e la. Da non sottovalutare anche: stanchezza, pallore della pelle, ...Sbalzi di temperatura, un clima troppo secco o undelle difese immunitarie, sono tutti fattori che possono causare il fastidioso mal di ... Allevia lae il bruciore, in quanto ... Raucedine e abbassamento di voce | Attenzione: possono essere i sintomi di una patologia debilitante raucedine, abbassamento della voce, disfonia, tosse stizzosa. ma possono comparire anche sintomi enterici (dolori addominali, nausea e vomito) e si apprezza una reazione cutanea generalizzata ...