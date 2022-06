Ramsey | Balzarini | «Ramsey ha rifiutato la proposta del Karagumruk»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 giugno 2022) Le parole disu Aaron: «La Juve lo ha aspettato, gli ha dato l’occasione di giocare. Vuole una buonuscita» La situazione diper la Juve comincia ad essere spinosa dopo il rifiuto del gallese aldi Pirlo. Il giornalista Giannicon un video pubblicato su YouTube ha fatto alcune rivelazioni sull’ex Rangers. LE PAROLE – «haladalla società turca e non è una bella notizia per la Juventus. All’Arsenal aveva fatto molto bene, un centrocampista così mancava. Ma infortunato dopo un infortunio di aprile 2019, una cosa seria. Quello che dispiace è un giocatore che sta facendo di tutto per mettere in difficoltà la Juventus che gli ha ...