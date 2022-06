Rally | Kenya day-4 | Rovanpera torna a vincere | poker Toyota

(Di domenica 26 giugno 2022) Kallevince anche ined allunga nella graduatoria generale. La giovane stella finnica si impone per la quarta volta in questa stagione, la sesta in carriera. La Yaris #69 ha amministrato il proprio margine completando la manifestazione africana sul gallese Elfyn Evans ed il giapponese Takamoto Katsuta, entrambi attardati di oltre 1 minuto. Dopo la cancellazione della SS14, prova condizionata da tante insidie che ha visto la Hyundai i20 di Oliver Solberg fermarsi in mezzo alla sede stradale nel cuore della frazione,ha allungato sui rivali nella SS15. La seconda asperità del day-4 ha di fatto messo in ghiaccio l’acuto del 21enne finlandese, semplicemente perfetto questo week-end nell’impegnativo Safari. La mattinata si è chiusa nel segno di Hyundai con Ott Tanak che è stato il migliore nella SS16, abile a ...

SITUAZIONE DEFINITA Dopo i tanti colpi di scena delle precedenti giornate, la domenica del Safariscorre abbastanza tranquilla in attesa della Power Stage finale . L'unico inconveniente di rilievo è occorso nella SS14 che ha aperto il programma: la Hyundai di Oliver Solberg si è ...A quanto pare, nel Mondialequesto sembra proprio essere l'anno giusto per Kalle Rovanpera e per la Toyota . Anche in, come già in Sardegna, tutti i principali avversari del giovane finlandese - per i motivi più ...1 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN GR Yaris Rally1 M RC1 3:34:08.6 2 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN GR Yaris Rally1 M RC1 3:35:06.2 +57.6 +57.6 3 #18 JPN T. KATSUTA IRL A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 M RC1 3:35:06.2 +57.6 +57.6