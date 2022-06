Rai 1 taglia il diverbio tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Musumeci al Taobuk di Taormina (Di domenica 26 giugno 2022) Massimiliano Ossini - Taobuk 2022 Il “fattaccio” non s’ha da vedere! Rai 1 ha tagliato l’acceso botta e risposta che è avvenuto tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci al Taobuk – Taormina International Book Festival, di scena al Teatro Antico della città Siciliana. La serata di gala, registrata la scorsa settimana e condotta da Massimiliano Ossini, è stata trasmessa ieri sera dalla rete ammiraglia Rai a mezzanotte e un quarto, dopo Una Voce per Padre Pio, però del “curioso” siparietto tra il duo comico e il Presidente di Regione non vi è traccia. Ma cosa è successo sul palco al punto da privare il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 giugno 2022) Massimiliano Ossini -2022 Il “fattaccio” non s’ha da vedere! Rai 1 hato l’acceso botta e risposta che è avvenuto trae ilNelloalInternational Book Festival, di scena al Teatro Anticocittàna. La serata di gala, registrata la scorsa settimana e condotta da Massimiliano Ossini, è stata trasmessa ieri sera dalla rete ammiraglia Rai a mezzanotte e un quarto, dopo Una Voce per Padre Pio, però del “curioso” siparietto tra il duo comico e ildinon vi è traccia. Ma cosa è successo sul palco al punto da privare il ...

fabiofabbretti : Rai 1 taglia il diverbio tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Musumeci al #Taobuk di Taormina… - CarloBarucco : Rai1 trasmette #Taobuk2022 e taglia la parte esilarante in cui @FicarraePicone con le loro battute impediscono a Mu… - mapivi63 : RT @davidemaggio: Rai 2 taglia l’oro di Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto per dare la linea all’Almanacco di Drusilla· Ma perché?! – Vi… - davidemaggio : Rai 2 taglia l’oro di Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto per dare la linea all’Almanacco di Drusilla· Ma perché?… - ElenaPanisi : RT @WCarloConti: LA RAI TAGLIA SU RAIDUE - ORO PILATO???? - PODIO E INNO CECCON???? Per fare l’almanacco di drusilla!!! imbarazzante #rais… -