Psg: 12 milioni di euro per la cessione di un giocatore (Di domenica 26 giugno 2022) Il Psg ricaverà 12 milioni di euro per il trasferimento di Alphonse Areola, che dopo il prestito di quest'anno, diventerà... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Il Psg ricaverà 12diper il trasferimento di Alphonse Areola, che dopo il prestito di quest'anno, diventerà...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Skriniar verso il Psg: domani nuovo round. L'Inter aspetta il rialzo a 70 milioni - AlfredoPedulla : Rosso da record e altri centinaia di milioni da scaraventare sul mercato. Io non capisco, nessuno capisce, nessuno… - FBiasin : “#Psg anche su #RenatoSanches, pronti 30 milioni per il #Lille”. Le severissime e incombenti nuove regole dell’… - sportli26181512 : Psg: 12 milioni di euro per la cessione di un giocatore: Il Psg ricaverà 12 milioni di euro per il trasferimento di… - Cucciolina96251 : RT @topcalcioingles: ? Il #WestHam ha trovato l'accordo con il #PSG per il riscatto di #Areola, prezzo di 11 milioni di sterline #calciom… -