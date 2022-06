Pro Vita Famiglia: Parlamento fermi legalizzazione cannabis (Di domenica 26 giugno 2022) Giornata contro Droga. – “Gli scopi della Giornata Internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito di stupefacenti, celebrata oggi dalle Nazioni Unite, vengono inficiati – sostiene un comunicato di Pro Vita Famiglia – dalla politica italiana, che si riempie la bocca di parole e proclami ma lavora per legalizzare la cannabis. “Questa Giornata ci ricorda i danni che tutte le droghe hanno sulla salute psicofisica, in particolare dei giovani, nonché sulle conseguenze sociali del suo uso e abuso. Il Parlamento faccia un esame di coscienza, guardi la realtà dei fatti e bocci senza appello la proposta di legalizzazione della cannabis in discussione alla Camera: legalizzare la droga non porta nulla di buono ma anzi aggrava i danni ai singoli e alla società, senza risolvere la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 giugno 2022) Giornata contro Droga. – “Gli scopi della Giornata Internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito di stupefacenti, celebrata oggi dalle Nazioni Unite, vengono inficiati – sostiene un comunicato di Pro– dalla politica italiana, che si riempie la bocca di parole e proclami ma lavora per legalizzare la. “Questa Giornata ci ricorda i danni che tutte le droghe hanno sulla salute psicofisica, in particolare dei giovani, nonché sulle conseguenze sociali del suo uso e abuso. Ilfaccia un esame di coscienza, guardi la realtà dei fatti e bocci senza appello la proposta didellain discussione alla Camera: legalizzare la droga non porta nulla di buono ma anzi aggrava i danni ai singoli e alla società, senza risolvere la ...

