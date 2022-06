Prime fontane spente a Milano | lo stop per contrastare la crisi idrica Il video da piazzale Cadorna

(Di domenica 26 giugno 2022) La fontana principale di, a, è stata spenta nella mattinata di domenica. È ancora in funzione la porzione che dà verso Foro Buonaparte, dove l’acqua, evidentemente riciclata, ha una colorazione tendente al verde. Nelle prossime ore entrerà in vigore l’ordinanza del comune diche prevede loal funzionamento delle, decisa dal sindaco Giuseppe Sala perla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siccità, le misure di emergenza del Comune di Milano: stop alle fontane, chiuse le fontane e nelle consegne e rallentamenti dovuti alla difficoltà di approvvigionamento di alcune materie dove l'acqua, evidentemente riciclata, ha una colorazione tendente al verde. Nelle prossime ore entrerà in vigore l'ordinanza del comune di Milano che prevede lo stop al funzionamento delle fontane. A Roccaverano e Loazzolo i sindaci hanno emesso ordinanze sull'utilizzo dell'acqua solo per "consumo umano". La Provincia si prepara con le autobotti per eventuali rifornimenti.