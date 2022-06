"Preso per il collo". A Frosinone scoppia il giallo rissa col Pd, la denuncia del candidato Mastrangeli (Di domenica 26 giugno 2022) Subbuglio in una sezione elettorale a Frosinone, dove i cittadini sono chiamati a votare per il ballottaggio. A sollevare la questione è il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli, che sul proprio profilo Facebook denuncia che un rappresentante della sua lista civica sarebbe stato “Preso al collo da politico del Pd”. Sempre nello stesso post, Mastrangeli riporta una dichiarazione del sindaco uscente (centrodestra, al secondo mandato) Nicola Ottaviani: “se le informazioni di queste ore dovessero essere confermate, saremmo davanti ad episodi di violenza che non appartengono alla cultura democratica dei cittadini di Frosinone”. Anche Ottaviani parla di “noto politico del Pd”. Il Primo Cittadino spiega, senza farne il nome, che costui avrebbe ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Subbuglio in una sezione elettorale a, dove i cittadini sono chiamati a votare per il ballottaggio. A sollevare la questione è ildel centrodestra Riccardo, che sul proprio profilo Facebookche un rappresentante della sua lista civica sarebbe stato “alda politico del Pd”. Sempre nello stesso post,riporta una dichiarazione del sindaco uscente (centrodestra, al secondo mandato) Nicola Ottaviani: “se le informazioni di queste ore dovessero essere confermate, saremmo davanti ad episodi di violenza che non appartengono alla cultura democratica dei cittadini di”. Anche Ottaviani parla di “noto politico del Pd”. Il Primo Cittadino spiega, senza farne il nome, che costui avrebbe ...

