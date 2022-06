Potenza | si è dimesso il direttore sanitario che percepiva sia stipendio che pensione In 4 in Veneto si autosospendono la retribuzione

(Di domenica 26 giugno 2022) Aildell’Uls Lucana, checontemporaneamente, si èdall’incarico. Inquattro direttori sanitari di altrettante Ulss, che si trovavano in una situazione simile, in attesa che si chiarisca se il doppio emolumento sia regolare, hanno preferito rinunciare allo, pur continuando a lavorare. La grana dei maxi guadagni nella sanità è scoppiata in Basilicata dove il vicentino Giampaolo Stopazzolo, giàdei Servizi socio-sanitari dell’Ulss 8 Berica, a gennaio era stato nominatogenerale dell’Azienda sanitaria di, con durata del contratto fino al 31 dicembre 2023. Un mese e mezzo dopo ...

Pubblicità

medicojunghiano : Sanità: si è dimesso il direttore generale dell'Asp - TeleAppula : Si è dimesso il direttore generale dell’Asp - GSimotti : Di Maio di è dimesso dai 5 stelle. Potenza del doppio mandato!! -

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'epilogo giovedì scorso, 23 giugno, quando Stopazzolo si èda direttore dell'Ulss di. Il governatore della Regione, Vito Bardi, ne ha preso immediatamente atto pubblicando, sul ...... dove il vicentino Giampaolo Stopazzolo (direttore generale dell'Ulss di) è stato costretto ... 'Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell'azienda sanitaria potentina si èdopo le ... Sanità: si è dimesso il direttore generale dell'Asp Tutto era iniziato con la bufera che si è abbattuta un paio di settimane fa sul vicentino Gianpaolo Stopazzolo, dg dell’Usl di Potenza e in pensione. Il caso non è passato inosservato in ...Giuseppe Dal Ben, Francesco Benazzi, Edgardo Contato, Maria Giuseppina Giusi Bonavina si sono autosospesi lo stipendio di direttori di Ulss del Veneto: per ora lavoreranno gratis. Motivo: la Regione..