Podista morto, ritrovato il corpo di Francesco Gioviale. Era scomparso durante una gara (Di domenica 26 giugno 2022) Francesco Gioviale, il runner morto sui Monti Eboliani Napoli, 26 giugno 2022 " È stato ritrovato morto Francesco Gioviale , l'uomo di 47 anni scomparso durante una gara podistica di Eboli, nel ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022), il runnersui Monti Eboliani Napoli, 26 giugno 2022 " È stato, l'uomo di 47 anniunapodistica di Eboli, nel ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Trovato morto il podista di Salerno di cui si erano perse le tracce durante l'ultima fase del Trail dei Monti Eboli… - LIrresponsabile : Trovato morto il podista disperso nel Salernitano - - sportli26181512 : Eboli, runner ritrovato morto in un dirupo: Il podista, 47enne di Salerno, è scivolato e deceduto in seguito alla c… - luigicastronuov : RT @CatelliRossella: ??Trovato morto il podista scomparso durante una gara nel Salernitano - Piergiulio58 : Trovato morto il podista disperso nel Salernitano. Da sabato sera non si avevano più sue notizie. Il cadavere è sta… -