Pinamonti-Atalanta | i bergamaschi spingono per il centravanti nerazzurro La situazione

L'Atalanta vuole Andrea Pinamonti. Il centravanti dell'Inter è fortemente nel mirino dei bergamaschi, e la corte orobica è ben gradita dall'ex attaccante empolese. La trattativa con i milanesi è ben avviata, ma parlando di cifre c'è bisogno di accontentare entrambe le parti.

Commenta per primo A prescindere dal futuro di Duvan Zapata e Luis Muriel, l'vuole fare un colpo in attacco e ha individuato in Andrea, tornato all'Inter dopo il prestito all'Empoli , il candidato ideale. La valutazione del club nerazzurro è di 20 milioni, ...Perinvece, ancora non c'è concordanza sulla valutazione dell'attaccante tra i due club ma il giocatore ha scelto l'rispedendo al mittente diverse offerte come quella del Monza e ...L'Atalanta vuole Andrea Pinamonti. Il centravanti dell'Inter è fortemente nel mirino dei bergamaschi, e la corte orobica è ben gradita dall'ex attaccante e ...L’attaccante di proprietà Inter ha messa da una parte l’offerta di Galliani perché attende i bergamaschi L’offerta del Monza è stata congelata da tempo: Andrea Pinamonti attende l’Atalanta. Il giovane ...