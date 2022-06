Petrolio Russia, Germania disponibile su tetto a prezzo (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Neanche la Germania, prima economia dell’Ue, è contraria in linea di principio all’idea di imporre un tetto al prezzo del Petrolio russo, proposta che viene discussa al G7 su impulso degli Usa, dove la benzina ha raggiunto i 5 dollari al gallone. Un alto funzionario tedesco, citato dal Financial Times, conferma che a Elmau sono in corso “intense discussioni” su come attuare un tetto ai prezzi del greggio russo e su come funzionerebbe, in connessione con le sanzioni già approvate dai Paesi occidentali e dal Giappone contro Mosca per la guerra in Ucraina. “I problemi che dobbiamo risolvere non sono banali, ma siamo sulla strada giusta per arrivare ad un accordo”, aggiunge l’alto funzionario. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha spiegato stamani in conferenza stampa a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Neanche la, prima economia dell’Ue, è contraria in linea di principio all’idea di imporre unaldelrusso, proposta che viene discussa al G7 su impulso degli Usa, dove la benzina ha raggiunto i 5 dollari al gallone. Un alto funzionario tedesco, citato dal Financial Times, conferma che a Elmau sono in corso “intense discussioni” su come attuare unai prezzi del greggio russo e su come funzionerebbe, in connessione con le sanzioni già approvate dai Paesi occidentali e dal Giappone contro Mosca per la guerra in Ucraina. “I problemi che dobbiamo risolvere non sono banali, ma siamo sulla strada giusta per arrivare ad un accordo”, aggiunge l’alto funzionario. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha spiegato stamani in conferenza stampa a ...

