Perde la presa e cade giù dal Corno Piccolo, morto alpinista romano (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo, stamattina, due escursionisti 30enni di Roma. I due avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est del Corno Piccolo, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del Corno Piccolo, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso la presa ed è volato giù per 50 metri sul versante nord del Corno Piccolo. Il compagno, primo di cordata, proprio perché era slegato non è finito giù ed è rimasto illeso, ma è in stato di shock per aver assistito al volo e al decesso del compagno. Sono giunti sul luogo dell'incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ed è decollato da L'Aquila l'elisoccorso, con a bordo i tecnici del Soccorso ... Leggi su agi (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Avevano deciso di arrampicarsi sul, stamattina, due escursionisti 30enni di Roma. I due avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est del, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso laed è volato giù per 50 metri sul versante nord del. Il compagno, primo di cordata, proprio perché era slegato non è finito giù ed è rimasto illeso, ma è in stato di shock per aver assistito al volo e al decesso del compagno. Sono giunti sul luogo dell'incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ed è decollato da L'Aquila l'elisoccorso, con a bordo i tecnici del Soccorso ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Perde la presa e cade giù dal Corno Piccolo, morto alpinista romano - EcoAltoMolise : Perde la presa e vola giù per 50 metri, muore escursionista di trent’anni - vvfveneto : #26giugno #Padova, perde il controllo dell’auto finendo fuoristrada: ferita una giovane donna. #Vigilidelfuoco mett… - Filomen83869405 : RT @RosaN_98: @_asiaforever_ Ormai è per presa di posizione che devono dire certe cose. Io non mi ci applicavo prima con certe persone e no… - RosaN_98 : @_asiaforever_ Ormai è per presa di posizione che devono dire certe cose. Io non mi ci applicavo prima con certe pe… -