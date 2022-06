Perché non serve amare l'aviazione per innamorarsi del nuovo Rolex Air King (Di domenica 26 giugno 2022) Rolex e il mondo dell'aviazione hanno una lunga storia, testimoniata da una serie di modelli creati dalla casa della corona. D'altra parte, il legame tra la casa della corona e l'universo del volo risale agli anni Trenta, quando le prestazioni dei velivoli fanno passi da gigante e permettono di spingersi sempre più in là nella conquista dei cieli e diversi piloti stabiliscono dei record con un Oyster al polso o come cronometro di bordo: Owen Cathcart-Jones e Ken Waller, per esempio, che, nel 1934 compiono in un tempo record un volo da Londra, in Gran Bretagna, a Melbourne, in Australia, e ritorno, a bordo del bimotore De Havilland Comet. Rolex Air-KingA sigillare questo rapporto privilegiato arriva, nel 1958 il primo modello “Air-King”, il cui nome è inequivocabilmente sul quadrante. Un orologio che ha ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 giugno 2022)e il mondo dell'hanno una lunga storia, testimoniata da una serie di modelli creati dalla casa della corona. D'altra parte, il legame tra la casa della corona e l'universo del volo risale agli anni Trenta, quando le prestazioni dei velivoli fanno passi da gigante e permettono di spingersi sempre più in là nella conquista dei cieli e diversi piloti stabiliscono dei record con un Oyster al polso o come cronometro di bordo: Owen Cathcart-Jones e Ken Waller, per esempio, che, nel 1934 compiono in un tempo record un volo da Londra, in Gran Bretagna, a Melbourne, in Australia, e ritorno, a bordo del bimotore De Havilland Comet.Air-A sigillare questo rapporto privilegiato arriva, nel 1958 il primo modello “Air-”, il cui nome è inequivocabilmente sul quadrante. Un orologio che ha ...

Pubblicità

elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - robersperanza : La sentenza della corte suprema americana cancella mezzo secolo di battaglie per i diritti delle donne e ci dice ch… - matteorenzi : Oggi dai giovani di Confindustria ho parlato di energia, trivelle, nucleare, inflazione, riforme, lavoro, conversio… - ilputiferio : Buongiorno...se anche voi siete svegli dalle 5.39 di domenica mattina, non per lavoro ma perché vostro figlio ha de… - bloodyface6381 : RT @quellodenunciat: non mi fidanzerò mai perché i miei standard sono questi -

Boom di dimissioni dal lavoro, addio al posto fisso: in Friuli ci si riscopre 'spiriti liberi' Questo significa che la gran parte di chi oggi lascia il lavoro non lo fa perché licenziato, bensì perché cambia letteralmente vita. I licenziamenti di natura economica comprendono quelli avvenuti ... Forte: "Sull'aborto è tempo di aprire una riflessione" Dovremmo riflettere tutti, credenti e non credenti, perché quando il tema è l'aborto è in gioco la vita di tutti, il suo senso e valore, e la capacità di convivere fra diversi, rispettosi delle ... Il Manifesto Questo significa che la gran parte di chi oggi lascia il lavorolo falicenziato, bensìcambia letteralmente vita. I licenziamenti di natura economica comprendono quelli avvenuti ...Dovremmo riflettere tutti, credenti ecredenti,quando il tema è l'aborto è in gioco la vita di tutti, il suo senso e valore, e la capacità di convivere fra diversi, rispettosi delle ... Perché il Sud del mondo non è allineato all'Occidente