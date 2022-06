"Perché Biden vola al G7". Il presentimento inquietante di Capuozzo (Di domenica 26 giugno 2022) "Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa". Toni Capuozzo, l'ex inviato di guerra del Tg5, è ospite a "Controcorrente", sabato 25 giugno e non ha nessun dubbio. Al centro della puntata, condotta da Veronica Gentili, c'è sempre la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse dell'Unione europea e dell'America. "Biden vola a Madrid per il G7, cosa chiederà agli alleati?" domanda la conduttrice a Capuozzo. "Non è una guerra regionale" chiarisce subito il giornalista. Dopo la firma della legge sulle armi da fuoco approvata definitivamente ieri dal Congresso, il presidente Usa parte per l'Europa, dove è atteso al vertice dei G7 in Germania e al Summit Nato di Madrid. Tra i temi che il presidente Usa affronterà a Schloss Elmau con gli altri sei 'grandi', il sostegno all'Ucraina, ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) "Il presidenteviene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa". Toni, l'ex inviato di guerra del Tg5, è ospite a "Controcorrente", sabato 25 giugno e non ha nessun dubbio. Al centro della puntata, condotta da Veronica Gentili, c'è sempre la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse dell'Unione europea e dell'America. "a Madrid per il G7, cosa chiederà agli alleati?" domanda la conduttrice a. "Non è una guerra regionale" chiarisce subito il giornalista. Dopo la firma della legge sulle armi da fuoco approvata definitivamente ieri dal Congresso, il presidente Usa parte per l'Europa, dove è atteso al vertice dei G7 in Germania e al Summit Nato di Madrid. Tra i temi che il presidente Usa affronterà a Schloss Elmau con gli altri sei 'grandi', il sostegno all'Ucraina, ...

