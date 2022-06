Per disoccupati e stagionali il bonus 200 euro arriverà ad ottobre (Di domenica 26 giugno 2022) Il bonus 200 euro arriverà a luglio per i pensionati e molte categorie di lavoratori dipendenti, ma alcuni altri dovranno attendere ottobre per percepirlo. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, l’agevolazione prevista dal decreto Aiuti per chi dispone di un reddito annuo non superiore ai 35 mila euro arriverà nel mese di ottobre per i titolari di Naspi, Dis-Coll, a chi beneficiare della disoccupazione agricola ed agli ex-indennità Covid 2021, come pure ai lavoratori che dovranno presentarne regolare richiesta (collaboratori e stagionali). Il bonus 200 euro verrà erogato automaticamente a luglio ai dipendenti, ai pensionati, ai percettori del reddito di cittadinanza ed ai collaboratori domestici (quest’ultimi sono tenuti ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Il200a luglio per i pensionati e molte categorie di lavoratori dipendenti, ma alcuni altri dovranno attendereper percepirlo. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, l’agevolazione prevista dal decreto Aiuti per chi dispone di un reddito annuo non superiore ai 35 milanel mese diper i titolari di Naspi, Dis-Coll, a chi beneficiare della disoccupazione agricola ed agli ex-indennità Covid 2021, come pure ai lavoratori che dovranno presentarne regolare richiesta (collaboratori e). Il200verrà erogato automaticamente a luglio ai dipendenti, ai pensionati, ai percettori del reddito di cittadinanza ed ai collaboratori domestici (quest’ultimi sono tenuti ...

