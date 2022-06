Per 85% aziende Pnrr opportunità per dare impulso alla sostenibilità (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 sono entrati in scena degli investimenti del Pnrr che promettono un forte impulso al mondo della sostenibilità e della Csr. L’85% delle grandi aziende italiane intervistate crede nella capacità di incentivazione del Pnrr nei confronti delle pratiche sostenibili, ma di questo segmento largamente maggioritario il 55% è interlocutorio, la ritiene una probabilità e non una certezza. E’ quanto emerge dal X Rapporto Csr sull’impegno sociale promosso dall’Osservatorio Socialis. Più di 8 imprese su 10 ipotizzano che nel prossimo futuro la Csr sarà messa a sistema e maggiormente organizzata nel modello di business della propria impresa. Una previsione condivisa soprattutto delle imprese con grandi fatturati dei settori finanziario, commercio, elettronica-informatica-telecomunicazioni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 sono entrati in scena degli investimenti delche promettono un forteal mondo dellae della Csr. L’85% delle grandiitaliane intervistate crede nella capacità di incentivazione delnei confronti delle pratiche sostenibili, ma di questo segmento largamente maggioritario il 55% è interlocutorio, la ritiene una probabilità e non una certezza. E’ quanto emerge dal X Rapporto Csr sull’impegno sociale promosso dall’Osservatorio Socialis. Più di 8 imprese su 10 ipotizzano che nel prossimo futuro la Csr sarà messa a sistema e maggiormente organizzata nel modello di business della propria impresa. Una previsione condivisa soprattutto delle imprese con grandi fatturati dei settori finanziario, commercio, elettronica-informatica-telecomunicazioni, ...

Pubblicità

chetempochefa : “Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta” Facciamo tanti auguri al grande @Renzo_Arbore per il suo 85°… - borghi_claudio : @guglielmopicchi @AntonelloR68 @MLP_officiel Occhio. Macron 150 e Melenchon 85. Fanno 235. Per arrivare alla maggio… - KTrevisti : @PepeMartinez_85 Io piuttosto direi che dovrebbe limitarne il numero e imporre criteri stringenti per poter fare obiezione - Ros16De : @biancastella002 Pensa un po come stanno messi??evidentemente le loro pseudo storie sono solo immaginarie??85 giorni… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ominodellaluce: @E_Futura @MiTE_IT @ReRebaudengo @Accentureitalia @althesys @EnelFoundation @QuotidianoEnerg @AntCianciullo @AndreaBall… -