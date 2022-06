Parma | Pederzoli | 'Mi sono incontrato con la Juve | hanno tanti giovani interessanti Bernabé'

(Di domenica 26 giugno 2022) Mauro, direttore sportivo del, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato del mercato e del progetto per...

Collecchio, 22 giugno 2022 " Introdotto dal Direttore Sportivo Mauro, nella sala stampa dello Stadio Ennio Tardini di, []...... 26 anni, è un obiettivo reale del. La notizia è stata lanciata in serata dalla redazione di Sky Sport. Il centrocampista del Crotone, retrocesso in serie C, è in trattativa con il ds...Mauro Pederzoli, diesse del Parma, è stato intervistato da Tuttosport. Il dirigente crociato ha fatto il punto sulla prossima B, che vedrà tante società darsi battaglia per la promozione in massima ...Parola a Mauro Pederzoli. Il prossimo campionato di Serie B sembra poter essere uno dei più competitivi degli ultimi anni, con la partecipazione di squadre competitive e piazze dal blasone professioni ...