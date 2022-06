"Parliamone...", "Sono in palestra". La telefonata di Macron a Putin prima della guerra (Di domenica 26 giugno 2022) Una conversazione telefonica di 9 minuti il 20 febbraio tra Macron e Putin svela l'atteggiamento derisorio dello Zar nei confronti dell'Occidente Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 giugno 2022) Una conversazione telefonica di 9 minuti il 20 febbraio trasvela l'atteggiamento derisorio dello Zar nei confronti dell'Occidente

Pubblicità

paola_perazzoli : @waltergalleni5 @DAVIDPARENZO @fattoquotidiano Quando ci sono qui minuscoli fuori onda che lo colgono con quell'esp… - Giusveni : @marcocappato No no... alla sinistra non interessa nulla dell'Italia e degli italiani onesti... se poi sono di cdx non parliamone!! - acetilcoglione : @ovettodepresso Poi più difficile, parliamone, portarsi in grembo un feto per altri 6 mesi che è già cerebralmente… - FieroBianconer1 : Fosse anche diventata una pratica contraccettiva (e parliamone) non sono minimamente cazzi nostri. L'unico uomo coi… - Stay_Nerd : C'è una serie di libri in particolare alla quale tutti quelli che sono cresciuti negli anni '90 resteranno per semp… -