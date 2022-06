(Di domenica 26 giugno 2022) Quello della libertà di scelta per le donne 'è sempre stato un terreno conteso. Dopo il XX secolo vittorie importanti come l'accesso all'aborto, i matrimoni interrazziali e più di recente quelli tra ...

Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, la scrittrice eamericana Rebecca Traister, commentando la decisione della Corte Costituzionale degli Stati Uniti che ha abolito il ...A partire dal cinemamaghrebino con La Zerda ou les chants de l'oubli (1982) della anche ... Quella dell'estetica è proprio quello di cui il film, dal lungo e interrogativo titolo, cie ... Parla la femminista americana Rebecca Traister: “La Destra ci stava lavorando da 50 anni” Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, la scrittrice e femminista americana Rebecca Traister, commentando la decisione della Corte Costituzionale degli Stati Uniti che ha abolito il ...La parola “bimbo” all’inizio degli anni 2000 veniva utilizzata negli Stati Uniti per indicare donne ingenue, poco intelligenti, molto sessualizzate e ...