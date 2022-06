Paola Caruso esce allo scoperto e pubblica la foto del bacio con l' amore della sua vita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 giugno 2022), la Bonas di Avanti un altro, è tornata da poco single… A quanto pare però è stata pizzicata a baciare qualcuno. Scopriamo di chi si tratta.è un volto molto nototelevisione nostrana. Nasce a Catanzaro nel 1985 e inizialmente la sua passione è legata alla legge. Ben presto si laurea in Giurisprudenza, il che dimostra una certa determinazione dato che la disciplina non è delle più semplici. È soprattutto conosciuta per essere la Bonas di Avanti un altro!, tuttavia non manca la sua partecipazione ad altri programmi televisivi. Ad esempio è stata una naufraga nell’Isola dei Famosi 11 e una concorrente de La Pupa e il Secchione, nell’edizione finita poche settimane fa, in coppia con Edoardo Baietti. Dal punto di vista sentimentale in un’ospitata di Domenica Live, la ...