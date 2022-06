Pallanuoto femminile | sarà Italia-Francia ai quarti dei Mondiali! Data | programma | orario | tv | streaming

(Di domenica 26 giugno 2022) L’affronterà laaidi finale dei Mondiali 2022 di. La nostra Nazionale, capace di vincere il girone grazie allo spettacolare successo sull’Ungheria, incrocerà la compagine transalpina, oggi impostasi sulla Nuova Zelanda ai tiri di rigore negli ottavi di finale. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario in grande crescita e che sta preparando le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa è risorto in maniera imperiale dall’ultimo deludente ciclo e scenderà in acqua a Budapest (Ungheria) per agguantare la qualificazione alla semifinale, dove potrebbe esserci la super sfida contro i grandi favoriti USA (le americane se la dovranno vedere contro la vincente di Spagna-Kazakhstan aidi ...

L'Italia affronterà la Francia ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di pallanuoto femminile. La nostra Nazionale, capace di vincere il girone grazie allo spettacolare successo sull'Ungheria, ...Come vedere in tv Italia-Francia, quarto di finale di pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022: canale, orario diretta streaming ...