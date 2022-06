Pallanuoto femminile | Mondiali 2022 | i risultati degli ottavi di finale La Francia batte la Nuova Zelanda ai rigori e sfiderà il Setterosa

(Di domenica 26 giugno 2022) Domenica dedicata aglidiper quanto riguarda idial. Quattro le partite andate in scena in quel di Budapest, con una che ha visto sicuramente ilcome spettatore interessato. Spettacolare la sfida tra, con l’equilibrio che è regnato sovrano ed ia decidere la prossima avversaria delle azzurre nei quarti di finali, che sarà proprio la compagine transalpina. Sofferenza per l’Olanda con il Canada (che si era rivelato ostico anche per la nostra Nazionale nel girone), ma le Orange passano. Tutto facile per Spagna ed Ungheria contro avversari tutt’altro che impossibili....

Giornata di playoff per l'accesso ai quarti ai Mondiali di Budapest 2022 di. Gli occhi del Setterosa puntavano alla piscina che ospitava lo scontro tra Nuova Zelanda e Francia, la cui vincitrice è proprio la sfidante dell'Italia - prima nel girone e ...: TUTTI I RISULTATI TABELLONEPROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ...Domenica dedicata agli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di pallanuoto al femminile. Quattro le partite andate in scena in quel di Budapest, con una che ha visto sicuramente il Setterosa ...Pallanuoto femminile, Mondiali Budapest 2022: la Francia vince ai rigori e sfiderà il Setterosa, avanti Ungheria e Spagna ...