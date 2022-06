Ostia (Roma), cercano di attraversare lo stabilimento balneare per arrivare alla spiaggia libera, ma vengono aggrediti – Il video (Di domenica 26 giugno 2022) A Ostia (Roma) sei attivisti dell’associazione Mare Libero sono stati aggrediti da un bagnino dello stabilimento Marechiaro per aver cercato di accedere alla spiaggia libera attraverso un varco pubblico che dà sul tratto di litorale gestito dalla società Kelly’s Srl. Appena messo piede sulla parte in gestione alla Marechiaro, ai sei è stato richiesto il pagamento di un “pedaggio” di 10 euro: «Ci fermano e ci dicono che è una spiaggia privata, per entrare bisogna pagare» hanno raccontato gli attivisti a la Repubblica, chiedendo di rimanere anonimi. «Abbiamo fatto presente che era un varco pubblico e che non potevano chiedere i soldi, loro hanno risposto che quando si entra in casa privata si saluta, dimenticando il ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) A) sei attivisti dell’associazione Mare Libero sono statida un bagnino delloMarechiaro per aver cercato di accedereattraverso un varco pubblico che dà sul tratto di litorale gestito dsocietà Kelly’s Srl. Appena messo piede sulla parte in gestioneMarechiaro, ai sei è stato richiesto il pagamento di un “pedaggio” di 10 euro: «Ci fermano e ci dicono che è unaprivata, per entrare bisogna pagare» hanno raccontato gli attivisti a la Repubblica, chiedendo di rimanere anonimi. «Abbiamo fatto presente che era un varco pubblico e che non potevano chiedere i soldi, loro hanno risposto che quando si entra in casa privata si saluta, dimenticando il ...

Pubblicità

repubblica : Cercano di arrivare alla spiaggia libera di Ostia, il bagnino li prende a calci e pugni: 'Quando si entra in casa p… - Checc03 : RT @repubblica: Cercano di arrivare alla spiaggia libera di Ostia, il bagnino li prende a calci e pugni: 'Quando si entra in casa privata s… - mcacciaglia64 : RT @rome_sea: Questo e' il modello di #business dei #balneari di #Roma .Non capiscono che siamo nel 2022 e alla gente non interessano le ca… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Cercano di arrivare alla spiaggia libera di Ostia, il bagnino li prende a calci e pugni: 'Quando si entra in casa priva… - Violett11315738 : RT @EZanchini: Cercano di arrivare in spiaggia a Ostia passando per uno stabilimento, presi a calci e pugni dai gestori. -