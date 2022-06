Oroscopo del mese di luglio di Paolo Fox: tutti i segni che avranno delle vacanze straordinarie (Di domenica 26 giugno 2022) Ariete I nati nel segno dell’Ariete in questo mese dovranno mettere da parte l’amore in quanto saranno impegnatissimi con il lavoro, ma questo permetterà di fare dei notevoli passi avanti. I nati nel segno non dovranno però escludere completamente l’amore e potrebbe rifarsi viva una vecchia fiamma. Toro Anche per i nati nel Toro il lavoro sarà causa di momenti di agitazione nel corso del mese per quanto riguarda le questioni amorose, ma tutto si risolverà per il meglio. Necessario fare molta attenzione alle relazioni che potrebbero essere minate da problemi nascosti. Gemelli I nati nei Gemelli nel corso degli ultimi mesi sono stati spinti dagli astri a isolarsi sia del punto di vista fisico che da quello emotivo, ma non devono lasciare che la pressione del lavoro porti ad abbandonare l’amore. I conflitti con il partner devono essere ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 giugno 2022) Ariete I nati nel segno dell’Ariete in questodovranno mettere da parte l’amore in quanto saranno impegnatissimi con il lavoro, ma questo permetterà di fare dei notevoli passi avanti. I nati nel segno non dovranno però escludere completamente l’amore e potrebbe rifarsi viva una vecchia fiamma. Toro Anche per i nati nel Toro il lavoro sarà causa di momenti di agitazione nel corso delper quanto riguarda le questioni amorose, ma tutto si risolverà per il meglio. Necessario fare molta attenzione alle relazioni che potrebbero essere minate da problemi nascosti. Gemelli I nati nei Gemelli nel corso degli ultimi mesi sono stati spinti dagli astri a isolarsi sia del punto di vista fisico che da quello emotivo, ma non devono lasciare che la pressione del lavoro porti ad abbandonare l’amore. I conflitti con il partner devono essere ...

