Ore decisive per l’arrivo di Eriksen al Manchester United? (Di domenica 26 giugno 2022) Il Manchester United avrebbe intensificato il pressing su Christian Eriksen, richiesto espressamente dal neo tecnico olandese Ten Hag che ne apprezza moltissimo le sue qualità. Per il danese si tratterebbe della terza esperienza in Premier League dopo Tottenham e Brendford. Manchester United Eriksen: contatti in corso? Dopo il brutto spavento in seguito all’arresto cardiaco patito ad Euro 2020, il trequartista danese è ripartito dal Brendford accettando un contratto di sei mesi. Durante questo periodo si è reso protagonista di ottime prestazioni riaccendendo l’interesse di molte squadre. Il suo impegno con l’attuale club scadrà il prossimo 30 giugno, ma non fino ad ora non si è parlato di un eventuale rinnovo. Il giocatore si è preso qualche giorno prima di sciogliere le riserve, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Ilavrebbe intensificato il pressing su Christian, richiesto espressamente dal neo tecnico olandese Ten Hag che ne apprezza moltissimo le sue qualità. Per il danese si tratterebbe della terza esperienza in Premier League dopo Tottenham e Brendford.: contatti in corso? Dopo il brutto spavento in seguito all’arresto cardiaco patito ad Euro 2020, il trequartista danese è ripartito dal Brendford accettando un contratto di sei mesi. Durante questo periodo si è reso protagonista di ottime prestazioni riaccendendo l’interesse di molte squadre. Il suo impegno con l’attuale club scadrà il prossimo 30 giugno, ma non fino ad ora non si è parlato di un eventuale rinnovo. Il giocatore si è preso qualche giorno prima di sciogliere le riserve, ...

Pubblicità

lostoronzo : Per Celik decisive le prossime ore da buoni 15 giorni - JulzOa : RT @DonKalulu20: @JulzOa Perso le ore a discutere con la gente sul fatto che in Serie A nessuno ha in squadra individualità decisive come M… - DonKalulu20 : @JulzOa Perso le ore a discutere con la gente sul fatto che in Serie A nessuno ha in squadra individualità decisive… - infoitsport : Dalla Francia – PSG all’attacco per Skriniar: ore decisive? - Zanna731 : Eh ma '#Eriksen riparte da #Conte', il comandante... I gentiluomini evitano maleducati e arroganti soggetti che no… -