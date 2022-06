Olanda | Bagnaia | oggi mi sono proprio divertito

(Di domenica 26 giugno 2022) Pole e vittoria. Inè stato il giorno perfetto di Francescoche, a Sky, ha parlato di una "gara molto lunga e difficile. Sapevo che dovevo vincere per recuperare punti" su Fabio ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda a Bagnaia: l'ultimo giro ad Assen con commento di Guido Meda. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Olanda: Bagnaia e Bezzecchi, inno e festa Tricolore ad Assen. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - corsedimoto : PECCO BAGNAIA fine dell'incubo: la vittoria in Olanda e l'errore di Fabio Quartararo riaprono tutto. Le parole del… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP d'Olanda a Bagnaia: l'ultimo giro ad Assen con commento di Guido Meda. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Olanda: Bagnaia e Bezzecchi, inno e festa Tricolore ad Assen. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DutchGP h… -

Pole e vittoria. Inè stato il giorno perfetto di Francescoche, a Sky, ha parlato di una "gara molto lunga e difficile. Sapevo che dovevo vincere per recuperare punti" su Fabio Quartararo e coltivare ...Il campione del mondo è costretto al ritiro dopo due cadute. Pecco: 'Se abbiamo vinto qui, significa che siamo davvero ...Sulla pista olandese è anche un trionfo per le moto italiane, che si prendono prepotenti tutto il podio: il rookie Bezzecchi corre con la Rossa… Leggi ...Sul podio il rookie Marco Bezzecchi (VR46) insieme all’Aprilia di Maverik Vinales. Quarto posto conquistato all’ultima curva per Aleix Espargaro davanti a Binder (KTM) e Jack Miller (Ducati) Pecco ...