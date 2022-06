Obiettivo tricolore, la Grande Staffetta di Alex Zanardi arriva a Cortina D’Ampezzo (Di domenica 26 giugno 2022) Il testimone della Grande Staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi ha finalmente raggiunto Cortina D’Ampezzo. Un traguardo importante dal punto di vista simbolico, che nel 2023 diventerà sede di partenza della prossima edizione, mentre nel 2024 raggiungerà un’altra città olimpica come Parigi. A completare l’ultima tappa sono stati alcuni degli atleti di Obiettivo3, il progetto ideato da Alex Zanardi nel 2017 per avviare e sostenere allo sport persone diversamente abili: Myrta Pace, Annalisa Baraldo, Ilaria Brugnoli in tandem con Giorgia Bonetti (guida), Francesco Pizzo (guida) in tandem con Alessia Refolo, Francesca Caruso, Federico Mestroni, Cristina Nuti, Michele Grieco e poi, due protagonisti delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Il testimone dellaparalimpica ideata daha finalmente raggiunto. Un traguardo importante dal punto di vista simbolico, che nel 2023 diventerà sede di partenza della prossima edizione, mentre nel 2024 raggiungerà un’altra città olimpica come Parigi. A completare l’ultima tappa sono stati alcuni degli atleti di3, il progetto ideato danel 2017 per avviare e sostenere allo sport persone diversamente abili: Myrta Pace, Annalisa Baraldo, Ilaria Brugnoli in tandem con Giorgia Bonetti (guida), Francesco Pizzo (guida) in tandem con Alessia Refolo, Francesca Caruso, Federico Mestroni, Cristina Nuti, Michele Grieco e poi, due protagonisti delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ...

Pubblicità

LiaCapizzi : RT @sportface2016: Obiettivo tricolore, la #GrandeStaffetta di Alex #Zanardi arriva a Cortina D'Ampezzo - sportface2016 : Obiettivo tricolore, la #GrandeStaffetta di Alex #Zanardi arriva a Cortina D'Ampezzo - biciPRO1 : ?? | Con @BarbieriRachele al campionato italiano, prima del via ??? La modenese corre in casa un #tricolore che semb… - Sevenpress : La Staffetta Obiettivo Tricolore accolta al FAI-Castello di Avio - GruppoFICamera : RT @GiusyVersace: #obiettivotricolore , la grande staffetta ideata da Alex Zanardi, sta attraversando l’Italia per diffondere i valori e l’… -