Nuovi contatti tra Valencia e Napoli per Politano, ma non si può chiudere subito: il motivo (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato è Matteo Politano. Come annunciato anche dal suo agente Mario Giuffredi, l’attaccante azzurro vorrebbe cambiare aria. Il motivo di questa decisione è abbastanza chiaro: Politano non ha gradito il poco spazio concessogli da mister Spalletti, che ha quasi sempre preferito Hirving Lozano per la fascia destra. Matteo Politano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Diverse squadre, tra cui anche alcune di Serie A, seguono Politano, ma una delle squadre più interessate all’ex Sassuolo è il Valencia di Gennaro Gattuso: l’ex allenatore del Napoli ha chiesto esplicitamente l’acquisto dell’esterno azzurro. I contatti tra le due squadre continuano e, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei giocatori che potrebbe lasciare ilin questa sessione di mercato è Matteo. Come annunciato anche dal suo agente Mario Giuffredi, l’attaccante azzurro vorrebbe cambiare aria. Ildi questa decisione è abbastanza chiaro:non ha gradito il poco spazio concessogli da mister Spalletti, che ha quasi sempre preferito Hirving Lozano per la fascia destra. Matteo(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Diverse squadre, tra cui anche alcune di Serie A, seguono, ma una delle squadre più interessate all’ex Sassuolo è ildi Gennaro Gattuso: l’ex allenatore delha chiesto esplicitamente l’acquisto dell’esterno azzurro. Itra le due squadre continuano e, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @valenciacf, nuovi contatti per #Politano: il giocatore del @sscnapoli è una richiesta di #Gattuso - marcoconterio : ?? #Napoli resta in pressing per Kim Min-Jae del #Fenerbahce. Nuovi contatti e richiesta dei turchi sempre tra 15 e… - cmdotcom : #Milan, nuovi contatti in settimana per #DeKetelaere: primo no alla #PremierLeague, ora si studia la via migliore - DaniF12002 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @valenciacf, nuovi contatti per #Politano: il giocatore del @sscnapoli è una richiesta di #Gattuso https://… - danyfergo : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @valenciacf, nuovi contatti per #Politano: il giocatore del @sscnapoli è una richiesta di #Gattuso https://… -