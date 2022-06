Nuovi collegamenti Frecciarossa da e per l’aeroporto di Fiumicino. Al via la vendita dei biglietti (Di domenica 26 giugno 2022) Fiumicino – Sono in vendita i Nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto per viaggi a partire da lunedì 11 luglio. Così come già era stato annunciato durante la presentazione della Trenitalia Summer Experience, tre Nuovi collegamenti Frecciarossa si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma – Orte. Nel dettaglio, i passeggeri possono già acquistare su tutti i canali di vendita di Trenitalia i collegamenti Frecciarossa da e per Napoli Centrale – una ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022)– Sono inda e perAeroporto per viaggi a partire da lunedì 11 luglio. Così come già era stato annunciato durante la presentazione della Trenitalia Summer Experience, tresi aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti frae Roma Termini e ai numerosiregionali della linea FL1Aeroporto – Roma – Orte. Nel dettaglio, i passeggeri possono già acquistare su tutti i canali didi Trenitalia ida e per Napoli Centrale – una ...

