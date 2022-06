Nuoto di fondo Mondiali Budapest 2022, in quattro sbagliano percorso durante la 4×1500: arriva la squalifica (Di domenica 26 giugno 2022) Situazione surreale quella che si è sviluppata nella staffetta 4×1500, prima gara di Nuoto di fondo ai Mondiali di Budapest 2022. Verso il termine del primo giro infatti le tre nazioni in testa, ossia Grecia, Sudafrica e Corea del Sud, più la Spagna attardata di qualche secondo, hanno sbagliato percorso, tagliando di fatto una boa. Dopo diversi minuti di vera e propria confusione, è arrivata la bandiera rossa e quindi la squalifica per le quattro nazioni sopracitate. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Situazione surreale quella che si è sviluppata nella staffetta, prima gara didiaidi. Verso il termine del primo giro infatti le tre nazioni in testa, ossia Grecia, Sudafrica e Corea del Sud, più la Spagna attardata di qualche secondo, hanno sbagliato, tagliando di fatto una boa. Dopo diversi minuti di vera e propria confusione, èta la bandiera rossa e quindi laper lenazioni sopracitate. SportFace.

