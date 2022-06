Nuoto di fondo, l’Italia conquista il bronzo in staffetta ai Mondiali. Le dichiarazioni degli azzurri (Di domenica 26 giugno 2022) l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali 2022 di Nuoto di fondo. Gli azzurri, trascinati da Gregorio Paltrinieri in ultima frazione, sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Germania e Ungheria. I nostri portacolori hanno espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali. GREGORIO PALTRINIERI: Clicca qui per le dichiarazioni. DOMENICO ACERENZA: “Gregorio è l’atleta più forte della Nazionale, siamo solo onorati di nuotare nella sua era. È giusto che sia il capitano della nazionale. Per noi è una continua spinta a migliorare e dare il massimo. Questa medaglia è la conferma che la nostra staffetta sia tra le più forti al mondo. Siamo un gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)hato la medaglia dinellamista ai2022 didi. Gli, trascinati da Gregorio Paltrinieri in ultima frazione, sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Germania e Ungheria. I nostri portacolori hanno espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali. GREGORIO PALTRINIERI: Clicca qui per le. DOMENICO ACERENZA: “Gregorio è l’atleta più forte della Nazionale, siamo solo onorati di nuotare nella sua era. È giusto che sia il capitano della nazionale. Per noi è una continua spinta a migliorare e dare il massimo. Questa medaglia è la conferma che la nostrasia tra le più forti al mondo. Siamo un gruppo ...

