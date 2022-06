**Nuoto: Barelli, 'medaglie ai mondiali di Budapest motivo d'orgoglio per sport italiano'** (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - "Le medaglie di nuoto e sincronizzato, l'impegno dei ragazzi e degli staff sono motivo d'orgoglio per lo sport italiano e per l'intero movimento acquatico, che vive attraverso i successi degli azzurri il riconoscimento agli sforzi profusi soprattutto negli ultimi due anni. Questi ragazzi sono l'immagine di una gioventù che non si arrende e vuole vincere nello sport come nella vita". Così il presidente della Fin Paolo Barelli in merito ai grandi risultati degli azzurri ai mondiali di nuoto di Budapest. Barelli è da sempre in prima linea, sia in parlamento da capo gruppo alla Camera di Forza Italia sia nell'ambito delle istituzioni sportive da presidente della Federazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - "Ledi nuoto e sincronizzato, l'impegno dei ragazzi e degli staff sonod'per loe per l'intero movimento acquatico, che vive attraverso i successi degli azzurri il riconoscimento agli sforzi profusi soprattutto negli ultimi due anni. Questi ragazzi sono l'immagine di una gioventù che non si arrende e vuole vincere nellocome nella vita". Così il presidente della Fin Paoloin merito ai grandi risultati degli azzurri aidi nuoto diè da sempre in prima linea, sia in parlamento da capo gruppo alla Camera di Forza Italia sia nell'ambito delle istituzioniive da presidente della Federazione ...

