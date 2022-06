“Non sapete chi sono io”, “gli mangio la testa”: il boss Pasquale Renna imputato per minacce dal 41 bis al pm antimafia Montemurro (Di domenica 26 giugno 2022) Potrebbe arrivare a fine luglio la sentenza del processo che vede imputato il boss della Piana del Sele, Pasquale Renna, accusato di aver minacciato il pm antimafia Vincenzo Montemurro, oggi in servizio a Potenza. Nei giorni scorsi il magistrato è stato sentito in aula a Novara, da testimone della vicenda di cui è stato vittima. Vicenda che risale al 2019, quando Renna, detenuto nel carcere della città piemontese, rispose in malo modo al pm, all’epoca in forza alla procura di Salerno, salito apposta in Piemonte per interrogarlo sui fatti relativi a un omicidio ammesso dal fratello, che si era dissociato. “Dotto’, ma voi sapete chi sono io? sono Pasquale Renna, non ve lo scordate mai!” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Potrebbe arrivare a fine luglio la sentenza del processo che vedeildella Piana del Sele,, accusato di aver minacciato il pmVincenzo, oggi in servizio a Potenza. Nei giorni scorsi il magistrato è stato sentito in aula a Novara, da testimone della vicenda di cui è stato vittima. Vicenda che risale al 2019, quando, detenuto nel carcere della città piemontese, rispose in malo modo al pm, all’epoca in forza alla procura di Salerno, salito apposta in Piemonte per interrogarlo sui fatti relativi a un omicidio ammesso dal fratello, che si era dissociato. “Dotto’, ma voichiio?, non ve lo scordate mai!” ...

