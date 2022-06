“Non ci sarà”. The Voice Senior, Antonella Clerici perde un pezzo da 90 (Di domenica 26 giugno 2022) The Voice Senior Al Bano assente. Il settimanale TvMia parla della prossima edizione dello show condotto da Antonella Clerici e a quanto pare ci sono novità sulla partecipazione del cantante di Cellino San Marco e di sua figlia Jasmine. Mentre proprio recentemente alla guida della trasmissione è stata riconfermata proprio la conduttrice, resta il mistero su quali saranno i giudici. Soltanto pochi giorni fa il settimanale diretto da Riccardo Signoretti “Nuovo” aveva anticipato che Jasmine Carrisi e Al Bano sarebbero tornati a The Voice Senior (dove erano stati giudici nelle passate edizioni). Ma non è finita. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di Antonella Clerici, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record. In ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022) TheAl Bano assente. Il settimanale TvMia parla della prossima edizione dello show condotto dae a quanto pare ci sono novità sulla partecipazione del cantante di Cellino San Marco e di sua figlia Jasmine. Mentre proprio recentemente alla guida della trasmissione è stata riconfermata proprio la conduttrice, resta il mistero su quali saranno i giudici. Soltanto pochi giorni fa il settimanale diretto da Riccardo Signoretti “Nuovo” aveva anticipato che Jasmine Carrisi e Al Bano sarebbero tornati a The(dove erano stati giudici nelle passate edizioni). Ma non è finita. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record. In ...

borghi_claudio : I capoluoghi sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, C… - borghi_claudio : Mi appello anche a chi al primo turno ha scelto un voto di testimonianza votando piccoli partiti di protesta. Adess… - francescocosta : Politicamente, anche per loro non sarà una passeggiata. E tutti forse avranno un po’ più chiaro che quando si vota,… - halfstepper : RT @Ataga___: Non so fare buon viso e cattivo gioco. Dico le cose come stanno.. Sarà per questo che a molti non vado a genio. - sara_saretta___ : #jerù per me la gente che ci rimane così male è semplicemente per il fatto che è partita dal presupposto sono fidan… -

Nuoto, Mondiali Budapest 2022, Barelli: 'Medaglie motivo di orgoglio per lo sport italiano' Questi ragazzi sono l'immagine di una gioventù che non si arrende e vuole vincere nello sport come ... Sarà la festa delle discipline acquatiche' . Queste sono le dichiarazioni di un orgoglioso Paolo ... Controcorrente, Toni Capuozzo rivela: "Vi dico cosa è venuto a fare Biden in Europa" Toni Capuozzo è molto diretto e intervenendo ai microfoni di Controccorrente , il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4 non usa perifrasi e descrive quale sarà la prossima mossa di Biden impegnato nel G7 di Madrid : 'Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa'. Insomma, secondo lo ... Virgilio Sport Questi ragazzi sono l'immagine di una gioventù chesi arrende e vuole vincere nello sport come ...la festa delle discipline acquatiche' . Queste sono le dichiarazioni di un orgoglioso Paolo ...Toni Capuozzo è molto diretto e intervenendo ai microfoni di Controccorrente , il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4usa perifrasi e descrive qualela prossima mossa di Biden impegnato nel G7 di Madrid : 'Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa'. Insomma, secondo lo ... Di Carmine: "La Cremonese non sarà una comparsa; che emozione esordire al Franchi..."