New Amsterdam, anticipazioni 1° luglio 2022: i medici uniti contro la Fuentes (Di domenica 26 giugno 2022) New Amsterdam 4 tornerà su Canale 5 in prima serata venerdì 1° luglio 2022 con la messa in onda di tre nuovi episodi. In questa puntata, i medici dell'ospedale si organizzeranno per resistere contro Veronica Fuentes che continuerà a prendere decisioni che non piaceranno a loro. Nel frattempo, Helen affronterà sua madre rinfacciandole le bugie che gli ha raccontato. New Amsterdam 4, spoiler episodio 23: Helen affronta sua madre e le rinfaccia trent'anni di bugie La quinta puntata della quarta stagione di New Amsterdam inizierà con l'episodio 13 della serie dal titolo La Famiglia durante il quale Max ed Helen saranno alle prese con la madre di lei che non farà altro che criticarla e denigrare il padre. La Sharpe, questa volta, non se ne starà zitta e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 giugno 2022) New4 tornerà su Canale 5 in prima serata venerdì 1°con la messa in onda di tre nuovi episodi. In questa puntata, idell'ospedale si organizzeranno per resistereVeronicache continuerà a prendere decisioni che non piaceranno a loro. Nel frattempo, Helen affronterà sua madre rinfacciandole le bugie che gli ha raccontato. New4, spoiler episodio 23: Helen affronta sua madre e le rinfaccia trent'anni di bugie La quinta puntata della quarta stagione di Newinizierà con l'episodio 13 della serie dal titolo La Famiglia durante il quale Max ed Helen saranno alle prese con la madre di lei che non farà altro che criticarla e denigrare il padre. La Sharpe, questa volta, non se ne starà zitta e ...

Pubblicità

gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 24 GIUGNO 2022: TOP DIECI, QUARTO GRADO, NEW AMSTERDAM, L'ULTIMA DI MATTINO 5 - gianlu_79 : RT @Nic_dls00: ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2022: TOP DIECI IN REPLICA (17,7%), QUARTO GRADO (11,9%) SUPERA NEW AMSTERDAM (9,6%), L’ULTIMA DI MATTI… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 24 giugno 2022. La replica di Top Dieci (17.7% – 2.4 mln) doppia New Amsterdam (9.6%, 1.2 mln)… - Bella47707753 : @NetflixIT Per ora Friends TVD Mare fuori New Amsterdam - emarano55 : @NetflixIT Ci metto pure 'New Amsterdam' e 'Prision Break' -