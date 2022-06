New Amsterdam 4, le anticipazioni della quinta puntata (1° luglio 2022) (Di domenica 26 giugno 2022) I nuovi episodi di New Amsterdam vanno in onda venerdì 1° luglio alle 21.20 su Canale 5. Max ed Helen sono divisi tra gli impegni londinesi e le preoccupazioni riguardanti il loro ex ospedale, che vive un momento di crisi. La Fuentes non... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) I nuovi episodi di Newvanno in onda venerdì 1°alle 21.20 su Canale 5. Max ed Helen sono divisi tra gli impegni londinesi e le preoccupazioni riguardanti il loro ex ospedale, che vive un momento di crisi. La Fuentes non...

Pubblicità

emabrue : Ascolti tv 24 giugno 2022: Conti in replica con “Top Dieci” travolge “New Amsterdam”. Share record di Nuzzi con la… - STABILOBOSS1969 : @GiuliaTamagnin1 Sono le telespettatrici di New Amsterdam , Doc nelle tue mani , Grey’s Anatomy, Chicago Med e altre vergogne simili. - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 24 GIUGNO 2022: TOP DIECI, QUARTO GRADO, NEW AMSTERDAM, L'ULTIMA DI MATTINO 5 - gianlu_79 : RT @Nic_dls00: ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2022: TOP DIECI IN REPLICA (17,7%), QUARTO GRADO (11,9%) SUPERA NEW AMSTERDAM (9,6%), L’ULTIMA DI MATTI… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 24 giugno 2022. La replica di Top Dieci (17.7% – 2.4 mln) doppia New Amsterdam (9.6%, 1.2 mln)… -