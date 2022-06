Nelle città il Pd corre malgrado i 5 Stelle. Indicazioni per Letta: la strada per la vittoria non passa per il campo largo (Di domenica 26 giugno 2022) Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza e via dicendo: l'alleanza con i pentastellati non dà un apporto significativo Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 giugno 2022) Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza e via dicendo: l'alleanza con i pentastellati non dà un apporto significativo

Pubblicità

enpaonlus : A Roma esteso lo stop delle botticelle nelle ore più calde per tutelare i cavalli - La Stampa - In attesa di vedere… - you_trend : ?? La città più popolosa tra quelle al #ballottaggio è #Verona: al 1° turno qui Tommasi ha vinto in 8 circoscrizioni… - Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - Elmatspa : Fai progettare una città con l'analisi video e contribuisci a far nascere una smart city! Scopri come la videosorve… - dragonicola : RT @CarloCalenda: I nostri voti sono stati essenziali in tante città e dimostrano che c'è un’area del Paese che non si riconosce nelle alle… -