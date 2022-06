Nations League, l'Italia travolge anche la Cina: sesta vittoria in 8 gare (Di domenica 26 giugno 2022) Italia - Cina 3 - 0 (25 - 21, 25 - 18, 25 - 19) L'Italia chiude la seconda tappa della Nation League con il sesto successo in otto gare. Questa volta a subire il 3 - 0 è la Cina. Una vittoria che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 giugno 2022)3 - 0 (25 - 21, 25 - 18, 25 - 19) L'chiude la seconda tappa della Nationcon il sesto successo in otto. Questa volta a subire il 3 - 0 è la. Unache ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SENZA STORIA! ???????? Facile successo per l'Italia contro la Germania: gli azzurri trovano la quarta vittoria consec… - Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Nations League, l’Italia travolge anche la Cina: sesta vittoria in 8 gare #volley - Giornaleditalia : #italpresssport Nations League, l'Italvolley chiude il week-end con un 3-0 alla Cina - Italpress : Nations League, l’Italvolley chiude il week-end con un 3-0 alla Cina -