Nathaly Caldonazzo incontra tre ex gieffini: "Immortaliamo il momento" (Di domenica 26 giugno 2022) La ex vippona Nathaly Caldonazzo posta una storia insieme alle Donatella: tutti immortalati sui social Torna a muovere i social Nathaly Caldonazzo. La ex concorrente del GF Vip e celebre volto del Bagaglino non è la più social delle ultime partecipanti al reality, ma ogni volta che mette mano a Instagram regala attimi di spensieratezza e momenti curiosi. Come quello delle scorse ore insieme a due altre conoscenze del GF Vip, Le Donatella, che hanno vinto L'Isola dei famosi e preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera è andato in scena questo speciale incontro, con le tre che allegre e beate hanno scherzato e partecipato all'evento organizzato da Sonia Bruganelli. Con le Donatella e Nathaly anche il noto imprenditore e altro ex concorrente del reality, Gianluca Costantino, che ha ...

